В Харькове "заминировали" все школы и садики

Также взрывчатку ищут в 7 больницах и почти двух десятках торговых центров.

Полиция Харькова проверяет информацию о массовом минировании мест значительного скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Читай также: Душевнобольная женщина “заминировала“ дом президента Словакии

Как отмечается в сообщении, на электронный почтовый ящик харьковской полиции поступило письмо, в котором утверждается, что взрывчатка заложена в 7 больницах, 17 торговых центрах, а также во всех без исключения детских садах и школах Харькова.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. На текущий момент ведется осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, в Черкассах неизвестный “заминировал“ более сотни объектов. Как и в Харькове, черкасский “террорист“ прислал сообщение по электронной почте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.