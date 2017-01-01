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В Харькове "заминировали" все школы и садики

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Также взрывчатку ищут в 7 больницах и почти двух десятках торговых центров.
Фото из архива харьковской полиции
Фото из архива харьковской полиции
https://www.facebook.com/police.kharkov/photos/

Полиция Харькова проверяет информацию о массовом минировании мест значительного скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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Как отмечается в сообщении, на электронный почтовый ящик харьковской полиции поступило письмо, в котором утверждается, что взрывчатка заложена в 7 больницах, 17 торговых центрах, а также во всех без исключения детских садах и школах Харькова.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. На текущий момент ведется осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, в Черкассах неизвестный “заминировал“ более сотни объектов. Как и в Харькове, черкасский “террорист“ прислал сообщение по электронной почте.

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Теги: телефонный терроризм, бомба, минирование, школа, садик, Харьков
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