Власти Харькова будут способствовать проведению KharkivPride

О поддержке Марша равенства в Харькове заявил мэр Геннадий Кернес. Ранее в горсовете заявляли, что будут судиться с организаторами шествия,.

Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием запретить проведение Марша равенства KharkivPride. Об этом сообщил мэр Геннадий Кернес изданию МедиаПорт в понедельник, 9 сентября.

"Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать, запретить", - ответил Кернес на вопрос, почему в мэрии передумали.

На вопрос, будет ли в таком случае горсовет всячески способствовать проведению Марша равенства, Кернес ответил утвердительно.

Соорганизатор KharkivPride Анна Шарыгина заявила, что во второй половине дня 9 сентября ее и других организаторов мероприятия пригласили к первому заместителю мэра Игоря Терехова.

"Нас позвали в кабинет первого заместителя городского головы, и он сообщил, что против нас не будут подавать иск, и городская власть будет способствовать обеспечению правопорядка во время мероприятия", - сказала Шарыгина.

Свое решение, по ее словам, не объясняли.

"Сказали, будем сотрудничать, будем на связи", - добавила Шарыгина.

По словам организаторов акции, марш равенства KharkivPride, который запланирован на 15 сентября, является мирным шествием в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Тема шествия - "Харьков для всех. Безопасность для всех".

Напомним, что ранее власти Харькова выступили против проведения Марша равенства и заявили, что будет суд.

Также сообщалось, что в Одессе прошел Марш равенства, есть задержанные.

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