Зеленский назначил двух замов руководителя Госпогранслужбы

Первым замом стал Владимир Никифоренко, просто замом – Вадим Ченчик.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей председателя Государственной пограничной службы Украины. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале главы государства.

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Так, указом №673 / 2019 первым заместителем Председателя Государственной пограничной службы Украины назначен Никифоренко Владимир Степанович. Следующим указом под номером №674 / 2019 на должность заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины президент назначил Вадима Николаевича Ченчика.

Напомним, Зеленский обновил состав СНБО. Президент вывел из него представителей бывшей власти и добавил новых людей.

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