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Зеленский назначил двух замов руководителя Госпогранслужбы

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Первым замом стал Владимир Никифоренко, просто замом – Вадим Ченчик.
Президент назначил двух замов начальника Госпогранслужбы
Президент назначил двух замов начальника Госпогранслужбы
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей председателя Государственной пограничной службы Украины. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале главы государства.

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Так, указом №673 / 2019 первым заместителем Председателя Государственной пограничной службы Украины назначен Никифоренко Владимир Степанович. Следующим указом под номером №674 / 2019 на должность заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины президент назначил Вадима Николаевича Ченчика.

Напомним, Зеленский обновил состав СНБО. Президент вывел из него представителей бывшей власти и добавил новых людей.

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Теги: Зеленский, Госпогранслужба, заместитель, указ
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