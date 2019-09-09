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Генпрокурор допустил досрочное снятие неприкосновенности с нардепов

Комментариев: 1
Рябошапка заявил, что с некоторых депутатов могут снять неприкосновенность еще до вступления в силу соответствующего закона.
Рябошапка рассказал о досрочном снятии депутатской неприкосновенности
Рябошапка рассказал о досрочном снятии депутатской неприкосновенности
Офис президента

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не исключает подачи в Верховную Раду представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов еще до вступления в силу закона о снятии неприкосновенности. Об этом он заявил журналистам, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 9 сентября.

"Может такое случиться", - сказал Рябошапка журналистам в понедельник, говоря о том, могут ли некоторые народные депутаты лишиться неприкосновенности еще до вступления в силу соответствующего закона.

Отвечая на вопрос о том, о ком идет речь, генпрокурор сказал: "Не скажу, не могу сказать. Думаю, что в ближайшие месяц-два будут".

Ранее Рябошапка заявил, что от правосудия не скроются депутаты из любой фракции, в том числе Слуга народа. Также он назвал приоритетные дела Генпрокуратуры

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Теги: неприкосновенность, депутатская неприкосновенность, генпрокурор, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    09.09.2019, 20:50
Оценка:  +1
Letohradek
То есть, у зэбилов понятия превыше закона ...
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