Издание Le Figaro извинилось за "российский Киев"

Ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков назвали технической.

Французское издание Le Figaro извинилось за ошибку с "российским Киевом" в видео о возвращении украинских политических заключенных и моряков. Об этом заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиа - профессионалов. Редакция извинилась и исправила", - написал Шамшур в Twitter.

Ранее сообщалось, что французское издание назвало Киев российским городом. Le Figaro допустило ошибку во время брифинга Зеленского по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией.

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