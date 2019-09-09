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Издание Le Figaro извинилось за "российский Киев"

Комментариев: 3
Ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков назвали технической.
В левом верхнем углу указана геолокация "Киев, Россия"
В левом верхнем углу указана геолокация "Киев, Россия"
Скриншот

Французское издание Le Figaro извинилось за ошибку с "российским Киевом" в видео о возвращении украинских политических заключенных и моряков. Об этом заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиа - профессионалов. Редакция извинилась и исправила", - написал Шамшур в Twitter.

Ранее сообщалось, что французское издание назвало Киев российским городом. Le Figaro допустило ошибку во время брифинга Зеленского по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией.

 

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Теги: СМИ, Франция, видео, скандал, le figaro, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    09.09.2019, 20:50
Оценка:  0
VSHIVANKA
СИТУАЦИЯ ПОХОЖА НА ТУ, КОГДА КАКОМУ НИБУДЬ ЧМОШНИКУ ДАЮТ ПИНКА ПОД ЗАД , СМЕЮТСЯ С ЭТОГО , А ПОТОМ ХЛОПАЮТ ЕГО ПО ПЛЕЧУ , ГОВОРЯТ, ЧТО МОЛ ИЗВИНИ, ОШИБКА ВЫШЛА.....)))
А ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ВЛЕПЛЯЮТ ЕЩЁ ПЕНДАЛЯ.....))))
СУГС !!!
Cowboychik    09.09.2019, 20:41
Оценка:  +1
Cowboychik
А може не сильно ошиблись?
Брюква_и_Клюква    09.09.2019, 20:46
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Влажные гомосяцкие мечты маленького пузатого ковбойчика
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