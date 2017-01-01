В Одессе маршрутка врезалась в троллейбус, есть раненые
С места происшествия в больницу доставили пять человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще два человека.
В Одессе в понедельник, 9 сентября, при столкновении маршрутки и троллейбуса пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области.
ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.
"С места происшествия в больницу доставили пять человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще два человека", - сообщили в ведомстве.
Cмотрите фотогалерею: В Одессе маршрутка врезалась в троллейбус, есть раненые
Ранее сообщалось, что под Киевом авто разорвало на две части, погибли супруги. Москвич, выехавший на встречную полосу, от столкновения развалился на две части. Муж и жена, находившиеся в салоне, погибли.
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