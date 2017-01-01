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Обмен пленными: Денисова рассказала о новых переговорах

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Омбудсмен заявила, что переговоры насчет освобождения остальных пленных Кремля ведутся, но "об этом лучше помолчать".
Денисова рассказала о переговорах насчет нового обмена
Денисова рассказала о переговорах насчет нового обмена
Офіс президента

Украина продолжает переговоры с Россией об освобождении пленных украинцев. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Громадского в понедельник, 9 сентября.

Раскрывать детали диалога и называть имена политзаключенных она отказалась.

"Переговоры ведутся относительно следующих освобождений наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", - рассказала обмудсмен.

Отказ уточнять детали она пояснила нежеланием навредить переговорному процессу.

"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо помолчать", - подчеркнула Денисова.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Дорого обошелся Украине. Мировая пресса об обмене

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Теги: переговоры, Денисова, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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