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Зеленский назначил замов главы Госпогранслужбы

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Двумя заместителями главы Госпогранслужбы были назначены Владимир Никифоренко и Вадим Ченчик.
Владимир Зеленский назначил заместителей лавы Госпогрнаслужбы
Владимир Зеленский назначил заместителей лавы Госпогрнаслужбы
Офіс президента

Президент Владимир Зеленский назначил новых заместителей Государственной пограничной службы Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в понедельник, 9 сентября.

Своим указом №673 президент назначил Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы ГПСУ.

Также Ченчик Вадим Николаевич назначен заместителем главы ГПСУ.

Напомним, что 6 августа Зеленский уволил двух замов главы Госпогранслужбы, назначенных Порошенко.

Также сообщалось, что 31 мая Зеленский одним указом уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы, а другим с военной службы в запас.

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Теги: назначение, Владимир Зеленский, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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