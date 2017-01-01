Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину из США вернется картина, похищенная нацистами

Комментариев: 0
Полотно украинского художника Михаила Панина было утеряно в годы войны из Днепропетровского художественного музея.
Картина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной была вывезена из Украины в годы войны
Картина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной была вывезена из Украины в годы войны
facebook.com/ukr.embassy.usa
 
Из США в Украину возвращается картина Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны и впоследствии оказалась в США. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило посольство Украины в США в Facebook.
 
"Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу", - отметили в дипведомстве.
 
Возвращение картины стало возможным благодаря сотрудничеству посольства и Службы внешней разведки Украины с ФБР, Госдепартаментом США и прокуратурой округа Колумбия.
 
В украинском дипведомстве подчеркнули, что "это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу".
 
Ранее сообщалось, что США вернули Турции украденные фрагменты древней мозаики Цыганка.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, картина, посольство, Вторая мировая война, ценности, возвращение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь