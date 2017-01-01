В Украину из США вернется картина, похищенная нацистами

Полотно украинского художника Михаила Панина было утеряно в годы войны из Днепропетровского художественного музея.

Картина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной была вывезена из Украины в годы войны facebook.com/ukr.embassy.usa

Из США в Украину возвращается картина Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны и впоследствии оказалась в США. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило посольство Украины в США в Facebook

"Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу", - отметили в дипведомстве.

Возвращение картины стало возможным благодаря сотрудничеству посольства и Службы внешней разведки Украины с ФБР, Госдепартаментом США и прокуратурой округа Колумбия.

В украинском дипведомстве подчеркнули, что "это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу".

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