В Украину из США вернется картина, похищенная нацистами
Полотно украинского художника Михаила Панина было утеряно в годы войны из Днепропетровского художественного музея.
Из США в Украину возвращается картина Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны и впоследствии оказалась в США. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило посольство Украины в США в Facebook.
"Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу", - отметили в дипведомстве.
Возвращение картины стало возможным благодаря сотрудничеству посольства и Службы внешней разведки Украины с ФБР, Госдепартаментом США и прокуратурой округа Колумбия.
В украинском дипведомстве подчеркнули, что "это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу".
Ранее сообщалось, что США вернули Турции украденные фрагменты древней мозаики Цыганка.
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