Стало известно, кто вместе с Богданом был на свадьбе в Сен-Тропе

На торжество к Андрею Довбенко съехались бизнесмены, судьи и несколько представителей партии Слуга народа.

Гости Андрея Довбенко на яхте в Сен-Тропе Скриншот видео

Кроме главы Офиса президента Андрея Богдана на свадьбу юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе приехали судьи, бизнесмены, банкиры, адвокаты и несколько человек из команды президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info , опбуликованном 9 сентября.

По данным журналистов, на французский курорт приехали судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин, которые заявили, что посетили "свадьбу подруги" (невесты Довбенко Анны Огренчук) и не видят в этом конфликта интересов.

Свидетельницей на свадьбе была председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая.

Также на празднике заметили депутатов от Слуги народа Николая Сольского и Олега Семинского, заместителя главы правления банка ПУМБ Константина Школяренко, члена правления Укрсоцбанка Ростислава Матяша, бизнесмена Павла Фукса, экс-защитницу Виктора Януковича Ольгу Просянюк, которая сейчас защищает бывшего главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Напомним, Богдан отсутствовал на торжественных мероприятиях в Киеве в честь Дня Независимости. Как сообщили СМИ, глава Офиса президента провел 24 августа на свадьбе у Довбенко в Сен-Тропе.