Государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма - омбудсмен

Четырех крымчан, которые вернулись в Украину после обмена, обеспечат квартирами в столице.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что государство купит квартиры освобожденным Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило Громадське

По словам омбудсмена, сейчас совместно с Офисом президента ведется работа по приобретению квартир в Киеве освобожденным украинцам, которые жили в аннексированном Крыму.

Все они согласны остаться в Киеве вместе с семьями, так как не могут вернуться на полуостров.

Конкретных сроков покупки жилья Денисова не указала, отметив, что это произойдет в ближайшее время.





В аэропорту Борисполь Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по схеме "35 на 35".В аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами , в числе которых были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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