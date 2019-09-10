Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма - омбудсмен

Комментариев: 1
Четырех крымчан, которые вернулись в Украину после обмена, обеспечат квартирами в столице.
Омбудсмен Людмила Денисова
Омбудсмен Людмила Денисова
facebook.com/denisovaombudsman
 
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что государство купит квартиры освобожденным Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило Громадське.
 
По словам омбудсмена, сейчас совместно с Офисом президента ведется работа по приобретению квартир в Киеве освобожденным украинцам, которые жили в аннексированном Крыму.
 
Все они согласны остаться в Киеве вместе с семьями, так как не могут вернуться на полуостров.
 
Конкретных сроков покупки жилья Денисова не указала, отметив, что это произойдет в ближайшее время.
 
Ранее Денисова сообщила, что Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье
 
Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по схеме "35 на 35".

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами, в числе которых были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, жилье, квартира, омбудсмен, освобождение, Сенцов, Денисова, обмен пленными, Кольченко, Владимир Балух
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Aнтибєс    10.09.2019, 05:47
Оценка:  0
Aнтибєс
А Путин уже купил партию Новичка для вернувшихся в РФ пленных)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь