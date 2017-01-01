Сутки в ООС: 13 обстрелов, один раненный

Сепаратисты 13 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

За сутки 9 сентября сепаратисты совершили 13 обстрелов, ранен один украинский военный Getty Images

За сутки 9 сентября сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС во вторник, 10 сентября.

Сепаратисты также обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета; дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Зайцевого - из миномета калибра 82 мм; дважды вблизи Троицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Причепиловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение.

Напомним, что за предыдущие сутки, 8 сентября, сепаратисты обстреляли украинские позиции девять раз, ранен один военный.

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