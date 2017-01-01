Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в ООС: 13 обстрелов, один раненный

Комментариев: 0
Сепаратисты 13 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
За сутки 9 сентября сепаратисты совершили 13 обстрелов, ранен один украинский военный
За сутки 9 сентября сепаратисты совершили 13 обстрелов, ранен один украинский военный
Getty Images

За сутки 9 сентября сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС во вторник, 10 сентября.

Сепаратисты также обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читай также: Зеленского попросили в целях экономии перенести путч на октябрь

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета; дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Зайцевого - из миномета калибра 82 мм; дважды вблизи Троицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Причепиловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение.

Напомним, что за предыдущие сутки, 8 сентября, сепаратисты обстреляли украинские позиции девять раз, ранен один военный.

9 сентября у Зеленского ответили, зачем отдали РФ Цемаха.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Донбасс, обстрел, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь