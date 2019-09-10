Экологическая катастрофа: В Днепре испорчена вода под Вольногорском

Власти обещают разобраться в ситуации в ближайшее время.

В Вольногорске Днепропетровской области люди бьют тревогу из-за экологической катастрофы.

Как пишут местные издания, здесь уже вторые сутки жители не могут пользоваться водопроводной водой.

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Дело в том, что водозабор, который качает воду на город, не справляется со своими обязанностями. 9 сентября место посетила комиссия горисполкома с представителями общественности.

Как выяснилось, в месте забора воды на город в Днепре испорчена вода. На месте стоит устойчивый смрад. Власти обещают разобраться в ситуации в ближайшее время, а пока людям приходится оставаться без воды.

8 сентября, как уточняет “Днепр вечерний“ состоялось заседание Вольногорской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия поручила местным КП “Жилсервис“ и АО “Объединенная горно-химическая компания“ произвести очистку и промывку фильтров водоснабжающей станции, а также дополнительное хлорирование и промывку городских сетей водоснабжения. Установлен срок – 12 сентября. Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованного в группе “Вольногорск Online“ в Фейсбук.

До восстановления нормального водоснабжения эти предприятия должны обеспечить подвоз питьевой воды населению города.

Как сообщалось, 22 августа Запорожье окутал плотный смог.

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