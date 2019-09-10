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Карпюк рассказал о пытках: били током и не давали спать

Комментариев: 12
Николай Карпюк рассказал, как в российской тюрьме его пытали током, не давали спать и использовали психотропы, а также как от пыток он терял сознание.
Карпюк рассказал о пытках над политзаключенными во Владикавказе
Карпюк рассказал о пытках над политзаключенными во Владикавказе
radiosvoboda.org

Освобожденный политзаключенный Николай Карпюк рассказал о пытках, которые применяли тюремщики против украинских политзаключенных в ИВС №1 Владикавказа в России.

Об этом он сказал в эфире ATR, передает Укринформ во вторник, 10 сентября.

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"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток сквозь тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное такое чувство. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда, в ИВС, комната для допросов - клетка металлическая метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу "Не спать! Не спать!" - не дают спать", - рассказал он.

Карпюк также сообщил, как в ИВС пытали Станислава Клыха.

"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, в клетку сажали, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!" - вспомнил Карпюк.

Освобожденный украинец рассказал, что после четырех ночей пыток он потерял сознание.

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"Четыре ночи были пытки, на пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь, в связи с тем, что я не спал, не давали спать, я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда. И потом я проснулся уже в камере, на шестые сутки меня перевели в камеру", - сообщил Карпюк.

Украинец отметил, что кроме пыток тюремщики в РФ также применяли психотропные вещества.

"Что применяли пытки - это одно. Кроме того, они применяли психотропные средства", - заявил он.

Напомним, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

В Феофании после оценки состояния освобожденных рассказали, что тяжело больных среди вернувшихся из российского заключения украинцев нет. Станислав Клых нуждается в специализированной медицинской помощи и его перевели в военный госпиталь.

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Теги: заключенные, обмен пленными, Николай Карпюк
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Комментариев (12)
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Кайдаш    10.09.2019, 09:15
Оценка:  +2
Кайдаш
"ради Бога, не меняйте пластинки,
этот вальс танцевали мы в тридцать седьмом..." (с)
Вспышка_Справа    10.09.2019, 09:14
Оценка:  -2
Вспышка_Справа
Как можно понять, что тебе дают психотропы, если ты раньше их не употреблял??? Лично я не пойму. Я не употреблял наркотики, поэтому не смогу понять, что мне дали наркоту или психотропы. Этот тип, получается, или сидел на разных видах наркотиков или брешет, как взбесившаяся собака!
Зорян_и_Шкиряк    10.09.2019, 09:16
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Не говорите глупости.
PINKIPAU    10.09.2019, 09:05
Оценка:  -4
PINKIPAU
Фашисты русские, будьте вы прокляты до седьмого колена, гады ползучие.
Люблю_Украину    10.09.2019, 09:02
Оценка:  +3
Люблю_Украину
Если его в тайне вывозили с пакетом на голове и даже скотчем заматывали. Как он видел как другого терора пытали????
Зорян_и_Шкиряк    10.09.2019, 09:10
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
У меня другой вопрос: Как он дышал 10-15 минут?
И самое главное - какова была цель истязаний?
Создаётся впечатление, что этот товарищ пиздит.
Vasya_iz_Ivanovo    10.09.2019, 09:01
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Видать тоже хочет квартиру в Киеве! Ой, или в Куеве?
VSHIVANKA    10.09.2019, 09:07
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НА КУИВЕ....)))
GentleAngel    10.09.2019, 08:48
Оценка:  +5
GentleAngel
Извините, но после Надежды Савченко - весь мир театр, а люди в нем актеры. Все от начала и до конца - спектакль, поставленный для идиотов.
Люблю_Украину    10.09.2019, 08:48
Оценка:  +5
Люблю_Украину
начались фантастические истории. Приезжают холеные и сказки выдавливают из себя. Может со страху перепутал детектор лжи? Иначе бы все рассказал. Под током к яйцам хероев не бывает, все равны
futbolprognoz    10.09.2019, 08:46
Оценка:  +3
futbolprognoz
нехер было законы нарушать.
T-REX2    10.09.2019, 08:41
Оценка:  +3
T-REX2
А яйца в двери не зажимали?Мученики бля
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