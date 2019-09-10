Карпюк рассказал о пытках: били током и не давали спать

Николай Карпюк рассказал, как в российской тюрьме его пытали током, не давали спать и использовали психотропы, а также как от пыток он терял сознание.

Освобожденный политзаключенный Николай Карпюк рассказал о пытках, которые применяли тюремщики против украинских политзаключенных в ИВС №1 Владикавказа в России.

Об этом он сказал в эфире ATR, передает Укринформ во вторник, 10 сентября.

Читай также: Клых в больнице, но не в реанимации — Денисова

"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток сквозь тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное такое чувство. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда, в ИВС, комната для допросов - клетка металлическая метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу "Не спать! Не спать!" - не дают спать", - рассказал он.

Карпюк также сообщил, как в ИВС пытали Станислава Клыха.

"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, в клетку сажали, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!" - вспомнил Карпюк.

Освобожденный украинец рассказал, что после четырех ночей пыток он потерял сознание.

Читай также: Гриб рассказал о жизни в СИЗО и планах на будущее

"Четыре ночи были пытки, на пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь, в связи с тем, что я не спал, не давали спать, я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда. И потом я проснулся уже в камере, на шестые сутки меня перевели в камеру", - сообщил Карпюк.

Украинец отметил, что кроме пыток тюремщики в РФ также применяли психотропные вещества.

"Что применяли пытки - это одно. Кроме того, они применяли психотропные средства", - заявил он.

Напомним, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

В Феофании после оценки состояния освобожденных рассказали, что тяжело больных среди вернувшихся из российского заключения украинцев нет. Станислав Клых нуждается в специализированной медицинской помощи и его перевели в военный госпиталь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram