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В Чернобыльской зоне произошел пожар

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К тушению привлекалось 6 единиц техники.
Огонь охватил 2,5 гектара
Огонь охватил 2,5 гектара
dsns.gov.ua

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В зоне отчуждения в пределах Киевской области загорелся травяной настил, пожар погасили на площади 2,5 гектара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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“9 сентября во зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ковшиловка возникло возгорание травяного настила. В 21:30 пожар был ликвидирован на площади 2,5 га“, - сообщили пожарные.

К тушению привлекался 31 человек и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 11 спасателей и 3 единицы техники.

Как сообщалось 18 августа, США рассекретили первый отчет своей разведкипо катастрофе на ЧАЭС.

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Теги: ЧАЭС, Чернобытль, пожар
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