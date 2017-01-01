Наркодиллеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 70 тысяч гривен.

В Николаеве наркотики на 1 млн грн спрятали в орехах

В Николаеве наркотики на 1 млн грн спрятали в орехах

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В Николаеве правоохранители разоблачили канал масштабной реализации наркотиков, организованный тремя молодыми людьми. 18-летняя девушка получала товар через интернет, а двое ее сообщников реализовали наркотики, делая закладки.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Николаевской области.

Уточняется, что правоохранители задержали 30-летнего жителя Новой Одессы и его 20-летнего товарища из Николаева во время реализации товара.

“Злоумышленники расфасовывали психотропы и наркотики в полиэтиленовые пакеты или маскировали под настоящие орехи, потом развозили по местам, которые предварительно оговаривали с клиентами. Из Николаева мужчины должны были ехать дальше в Новую Одессу, однако их планам помешали правоохранители“, - говорится в сообщении.

Курьерам поставляла товар 18-летняя девушка, которая заказывала его через интернет под видом почтовой посылки.

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После этого правоохранители нашли квартиру-склад в Заводском районе города, где злоумышленники хранили наркотики. Во время обысков изъято более килограмма амфетамина, 150 подготовленных закладок, полторы сотни таблеток экстази, 77 марок ЛСД, каннабис, соли, около одного килограмма прекурсоров, другие наркотические вещества, а также банковские карты и денежные средства.

Девушка добровольно согласилась пойти на почту вместе с правоохранителями, где она как раз забирала новую партию амфетамина, пакеты для фасовки и рекламные наклейки.

Двоих фигурантов дела задержали, им объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 331 УКУ “Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров“. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось 3 сентября, под Днепром изъяли наркотики на полмиллиона гривен.

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