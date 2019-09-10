Закон об импичменте президента планируют принять сегодня

В повестку дня парламента включено принятие закона об импичменте.

Верховная Рада Украины может сегодня, 10 сентября, принять закон об импичменте президента. Об этом говорят данные в повестке дня, опубликованные на сайте парламента.

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Известно, что законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" предусматривает, что депутаты Верховной Рады смогут устранить действующего президента Украины от выполнения им его штатных обязанностей только в случае совершения им преступления, в том числе государственной измены.

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Решение об импичменте Президенту будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава парламента.

Напомним, депутатов могут заставить вступать во фракции партий, которые провели их в Раду. Нардепам хотят ужесточить правила про вступление во фракции.

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