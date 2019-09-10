Сенцов не смог купить одежду из-за желающих с ним сфотографироваться

Олега Сенцова узнают на улице и просят сфотографироваться.

Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов не смог купить себе одежду из-за множества желающих сделать с ним фотографию.

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Об этом сообщили на странице магазина, в который пришел бывший узник Кремля.

Сенцов отправился на шоппинг в магазин на Крещатике. С ним попросили сфотографироваться сотрудники магазина, а также обычные прохожие. Он никому не отказал.

Сообщается, что год назад в магазине был баннер в поддержку Олега Сенцова, а уже в этом году персонал познакомился с ним лично.

Команда магазина “Все свои” счастлива. Олег пришел к нам, чтобы навсегда снять тюремную одежду и приобрести новую украинскую. Для свободных людей. Но через множество просьб от персонала магазина, наших гостей и просто прохожих сфотографироваться вместе, так ничего и не успел подобрать, - сообщили на странице магазина.

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Напомним, мама Сенцова приехала из Крыма в Киев. Мать Олега Сенцова впервые после освобождения приехала в Киев увидеться с сыном.

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