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Сенцов не смог купить одежду из-за желающих с ним сфотографироваться

Комментариев: 4
Олега Сенцова узнают на улице и просят сфотографироваться.
Сенцов пришел за покупками
Сенцов пришел за покупками
facebook.com/vsi.svoi.store

Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов не смог купить себе одежду из-за множества желающих сделать с ним фотографию.

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Об этом сообщили на странице магазина, в который пришел бывший узник Кремля.

Сенцов отправился на шоппинг в магазин на Крещатике. С ним попросили сфотографироваться сотрудники магазина, а также обычные прохожие. Он никому не отказал.

Сообщается, что год назад в магазине был баннер в поддержку Олега Сенцова, а уже в этом году персонал познакомился с ним лично.

Команда магазина “Все свои” счастлива. Олег пришел к нам, чтобы навсегда снять тюремную одежду и приобрести новую украинскую. Для свободных людей. Но через множество просьб от персонала магазина, наших гостей и просто прохожих сфотографироваться вместе, так ничего и не успел подобрать, - сообщили на странице магазина.

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Напомним, мама Сенцова приехала из Крыма в Киев. Мать Олега Сенцова впервые после освобождения приехала в Киев увидеться с сыном.

 

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Теги: Сенцов, фотография, одежда
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Комментариев (4)
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Антибес    10.09.2019, 10:43
Оценка:  +2
Антибес
Похоже Ольга пришла за женским бельишком,к которому она так сильно привыкла за годы отсидки на киче... :-)
Alexsy    10.09.2019, 10:32
Оценка:  +3
Alexsy
Когда же наканец покажут его шедевр по 1+1?
VSHIVANKA    10.09.2019, 10:18
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ДА УЖ.....
ФОТО С ТЕРРОРИСТОМ ЭТО КРУТО.....
СУГС !!!
h_a_a_r_p    10.09.2019, 10:18
Оценка:  +3
h_a_a_r_p
он же умирал , болел , голодал , прощальные письма присылал так болен был эхххх пuздаболы
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