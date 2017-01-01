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Сотрудник НАПК незаконно копировал конфиденциальную информацию

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Воровалась информация из деклараций правоохранителей, депутатов и судей.
Злоумышленник предстанет перед судом
Злоумышленник предстанет перед судом
nazk.gov.ua

Сотрудник Национального агентства по предотвращению коррупции незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций и передавал ее третьим лицам. 

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

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Мужчина получал доступ к Единому государственному реестру деклараций благодаря служебному ключу. Он копировал на отдельный носитель идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождения объектов.

Сотрудник НАЗК скопировал информацию из деклараций 11 работников Киевского теруправления ГБР, руководителей Генпрокуратуры, судей, народного депутата, депутата местного совета и сотрудников Национальной полиции. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

Как сообщалось в феврале 2018 года, в интернете продают персональные данные клиентов Новой почты.

 

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Теги: НАПК, персональные данные, Роман Труба
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