Над еще одним обменом с освобождением крымских татар работают - Денисова

Новый обмен пленными и заключенными с РФ может состояться до конца этого года.

Денисова верит в обмен до конца года Facebook Людмилы Денисовой

Читай также: Государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма - омбудсмен

Переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются, и еще один обмен может состояться уже до конца 2019 года. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

"Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, Президент и руководитель рабочей группы, господин Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех", - заверила она.

Читай также: Латвия готова принять на реабилитацию украинцев, вернувшихся из российского плена

"Сейчас наших те, кто идентифицированы, 113, из них 89 - крымских татар. Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет", - сказала Денисова.

По словам Омбудсмена, в отношении 10 освобожденных из РФ украинских политзаключенных было принято решение о помиловании, а один был отпущен под личное обязательство.

Напомним, ране освобожденный политзаключенный Карпюк рассказал о пытках в российской тюрьме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram