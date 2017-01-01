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Над еще одним обменом с освобождением крымских татар работают - Денисова

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Новый обмен пленными и заключенными с РФ может состояться до конца этого года.
Денисова верит в обмен до конца года
Денисова верит в обмен до конца года
Facebook Людмилы Денисовой

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Переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются, и еще один обмен может состояться уже до конца 2019 года. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

"Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, Президент и руководитель рабочей группы, господин Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех", - заверила она.

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"Сейчас наших те, кто идентифицированы, 113, из них 89 - крымских татар. Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет", - сказала Денисова.

По словам Омбудсмена, в отношении 10 освобожденных из РФ украинских политзаключенных было принято решение о помиловании, а один был отпущен под личное обязательство.

Напомним, ране освобожденный политзаключенный Карпюк рассказал о пытках в российской тюрьме.

 

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Теги: обмен, пленные, заключенные, РФ, Украина, Денисова, омбудсмен
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