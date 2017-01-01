Рыбалку подозревают в госизмене: ГБР огласило весь список претензий

К экс-радикалу Рыбалке и его семейному бизнесу есть ряд вопросов.

Ранее НВБУ и САП начали уголовное производство в отношении Сергея Рыбалки facebook.com/pg/sergey.v.rybalka

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Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного совершения государственной измены бывшим народным депутатом Украины Сергеем Рыбалкой.

Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в ГБР.

Речь идет об уголовном производства № 52018000000000706, которое было открыто 12 июля 2018 года. По данным ГБР, в указанном уголовном производстве, кроме Рыбалки, фигурирует компания "Снэк Экспорт" (принадлежит отцу нардепа - Виктору Рыбалке - ред.).

В ГБР уточнили, что уголовное производство расследуется по ряду признаков уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно:

- легализация недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины);

- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины);

- финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч.1 ст. 110-2 УК Украины);

- государственная измена (ч.1 ст. 111 УК Украины).

"Досудебное расследование продолжается", - рассказали в ГБР.

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Других сведений о ходе досудебного расследования в уголовном производстве ГБР не сообщило, уточнив, что такая информация может негативно повлиять на ход досудебного расследования.

Как сообщалось в мае 2018 года, по информации одного из нардепов, топ-менеджера Рыбалки приговорили за финансирование ОРДЛО.

В феврале 2019 года НАБУ и САП открыли дело в отношении нардепа Рыбалки.

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