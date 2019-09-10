Изнасилование девушки водителем BlaBlaCar: нет оснований для задержания мужчины

Полиция пока не нашла веских оснований для задержания и ареста мужчины, которого его попутчица обвинила в изнасиловании.

Водитель сервиса BlaBlaCar, которого его пассажирка обвинила в изнасиловании, до сих пор находится на свободе. Пока нет оснований для того, чтоб его задерживать.

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Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ НП Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает УНИАН.

В полиции сообщили, что дело является фактовым. Личность вероятного насильника уже установлена. Также сообщается, что нет никаких свидетелей изнасилования. Назначен ряд экспертиз, которые должны пролить свет на данную ситуацию.

После обращения потерпевшей тогда же было открыто производство. В течение недели, до 4 сентября были направлены в суд ходатайство об экспертизах, проведении первоочередных следственных действий, в том числе был допрошен водитель, на которого указала подозреваемая. Я только общался со следователем, который сообщил, что все первоочередные следственные действия практически завершены. Все ходатайства в суде. Также было проведено сразу судебно-медицинское освидетельствование. Осталось дождаться результатов экспертиз, - сообщил Грищенко.

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Он также сообщил, что дело не спустили на тормоза, как об этом пишут в соцсетях. Также Грищенко опроверг информацию о том, что вероятный подозреваемый собирается покинуть Украину. С ним держат связь.

Напомним, ранее СМИ писали, что водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге в Черкассы. Подруга потерпевшей рассказала детали журналистам.

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