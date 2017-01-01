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Полицию Житомирской области возглавил Сергей Крупей

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Крупея представил коллективу главка начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.
Крупей ранее был замначальника облуправления
Крупей ранее был замначальника облуправления
npu.gov.ua

Новым начальником полиции Житомирской области стал Сергей Крупей, ранее занимавший должность заместителя начальника облуправления и начальника криминальной полиции в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Крупея представил коллективу главка начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

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Сергей Крупей закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Службу в органах внутренних дел начал в августе 1995 года. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела и начальником отдела в подразделениях уголовного розыска Харьковщины и Главного управления уголовного розыска МВД.

С августа 2017 был заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Как сообщалось 9 сентября,  Зеленский назначил замов главы Госпогранслужбы.

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Теги: Житомирская область, полиция, Князев
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