Полицию Житомирской области возглавил Сергей Крупей

Крупея представил коллективу главка начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

Новым начальником полиции Житомирской области стал Сергей Крупей, ранее занимавший должность заместителя начальника облуправления и начальника криминальной полиции в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Крупея представил коллективу главка начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

Читай также: Рябошапка уволил прокуроров еще восьми областей

Сергей Крупей закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Службу в органах внутренних дел начал в августе 1995 года. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела и начальником отдела в подразделениях уголовного розыска Харьковщины и Главного управления уголовного розыска МВД.

С августа 2017 был заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Как сообщалось 9 сентября, Зеленский назначил замов главы Госпогранслужбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram