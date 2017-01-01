Полицию Житомирской области возглавил Сергей Крупей
Новым начальником полиции Житомирской области стал Сергей Крупей, ранее занимавший должность заместителя начальника облуправления и начальника криминальной полиции в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Крупея представил коллективу главка начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.
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Сергей Крупей закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Службу в органах внутренних дел начал в августе 1995 года. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела и начальником отдела в подразделениях уголовного розыска Харьковщины и Главного управления уголовного розыска МВД.
С августа 2017 был заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.
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