Геращенко обвинила правящее большинство в краже ряда законов
Правящее большинство парламента присвоило себе законопроекты, над которыми работали предыдущее правительство и парламентарии.
Об этом заявила сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко, выступая с трибуны во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.
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“В этот день правящее большинство планирует работать, как сумасшедший ксерокс, потому что украли целый ряд законов, над которыми годами работало предыдущее правительство, депутаты, как переходные перешли в парламент IХ созыва, но их зарегистрировали под новыми номерами”, — отметила Геращенко.
По ее словам, ряд из этих законов прошли уже первое чтение, в них были внесены поправки, впрочем правящее большинство “беззастенчиво нарушает регламент”.
При этом она добавила, что такие законы надо рассмотреть во втором чтении и отметить их настоящих авторов.
Как сообщалось 6 сентября, “Європейская солидарность” обвинили Зеленского в узурпации власти.
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