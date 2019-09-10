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Геращенко обвинила правящее большинство в краже ряда законов

Комментариев: 7
Сопредседатель фракции “Европейская солидарность” требует отметить настоящих авторов законопроектов.
Геращенко утверждает, что правящее большинство “беззастенчиво нарушает регламент”
Геращенко утверждает, что правящее большинство “беззастенчиво нарушает регламент”
34.ua

Правящее большинство парламента присвоило себе законопроекты, над которыми работали предыдущее правительство и парламентарии.

Об этом заявила сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко, выступая с трибуны во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.

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“В этот день правящее большинство планирует работать, как сумасшедший ксерокс, потому что украли целый ряд законов, над которыми годами работало предыдущее правительство, депутаты, как переходные перешли в парламент IХ созыва, но их зарегистрировали под новыми номерами”, — отметила Геращенко.

По ее словам, ряд из этих законов прошли уже первое чтение, в них были внесены поправки, впрочем правящее большинство “беззастенчиво нарушает регламент”.

При этом она добавила, что такие законы надо рассмотреть во втором чтении и отметить их настоящих авторов.

Как сообщалось 6 сентября, “Європейская солидарность” обвинили Зеленского в узурпации власти.

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Теги: законопроекты, Слуга народа, Иртина Геращенко, Европейская солидарность
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Комментариев (7)
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Антибес    10.09.2019, 12:19
Оценка:  +2
Антибес
Ну,во-первых,что такое"геращенко"?А во-вторых,пора уже этой шизофреничке с явной алкогольной зависимостью,осознать что её время,как и время её подельников по уничтожению Украины,безвозвратно ушло,так толком и не наступив.
Тисс    10.09.2019, 11:39
Оценка:  +6
Тисс
Сначала Вальцман, непонятно с какого, отсудил себе Киевский Торт, теперь Геращенко чудит...
Хулиганка*    10.09.2019, 11:30
Оценка:  +8
Хулиганка*
эта истеричная идиотка еще много крови выпьет новой власти, на нее нужно смирительную рубашку нацепить и повесить табличке "осторожно. злая собака"
Антибес    10.09.2019, 12:22
Оценка:  +1
Антибес
Пожалуйста,не сравнивайте это больное неоперабельное существо с прекрасными животными,коими являются собаки.Спасибо.
nelci    10.09.2019, 12:24
Оценка:  0
nelci
Бывшие, которых оторвали от госкормушки истерят и требуют хоть малых крох....
П    10.09.2019, 11:29
Оценка:  +2
П
Надо было патентовать.
Тисс    10.09.2019, 11:18
Оценка:  +8
Тисс
Геращенко будет снова бегать на коленях по сцене? Очень хочется посмотреть! Это было смешнее "Вечернего Квартала"!
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