Верховная Рада приняла закон об импичменте президента

245 нардепов проголосовали за принятие законопроекта в целом.

Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом передает Новое Время.

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Сообщается, что за закон проголосовали 245 народных депутатов. Авторство закона принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Проектом закона предусматривается право Верховной Рады на отстранение Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного, - отмечается в тексте закона.

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Перед тем, как объявить импичмент президенту, парламент создает специальную комиссию, которая должна доказать факт преступления со стороны главы государства.

Президент, в свою очередь, имеет право пользоваться услугами защитников.

После того, как специальная комиссия принимает решение об обвинении президента в преступлении, парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. Если КС и ВС признают решения ВР соответствующим законам, парламент принимает решение об импичменте президента.

Решение об импичменте Президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

К слову, в случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте Президента Украины спикер от имени парламента должен извиниться перед Президентом.

Напомним, ранее мы писали, что закон об импичменте президента планируют принять сегодня.

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