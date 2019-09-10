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Верховная Рада приняла закон об импичменте президента

Комментариев: 4
245 нардепов проголосовали за принятие законопроекта в целом.
Рада приняла закон об импичменте президента
Рада приняла закон об импичменте президента
president.gov.ua

Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом передает Новое Время.

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Сообщается, что за закон проголосовали 245 народных депутатов. Авторство закона принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Проектом закона предусматривается право Верховной Рады на отстранение Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. 

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного, - отмечается в тексте закона.

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Перед тем, как объявить импичмент президенту, парламент создает специальную комиссию, которая должна доказать факт преступления со стороны главы государства.

Президент, в свою очередь, имеет право пользоваться услугами защитников.

После того, как специальная комиссия принимает решение об обвинении президента в преступлении, парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. Если КС и ВС признают решения ВР соответствующим законам, парламент принимает решение об импичменте президента.

Решение об импичменте Президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

К слову, в случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте Президента Украины спикер от имени парламента должен извиниться перед Президентом.

Напомним, ранее мы писали, что закон об импичменте президента планируют принять сегодня.

 

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Теги: закон, ВР, импичмент, президент
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Комментариев (5)
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Тисс    10.09.2019, 11:43
Оценка:  -1
Тисс
И снова Зеленский держит обещание.
Вальцман 5 лет мариновал все эти законы, а тут 2 недели работы Верховной Рады и всё работает!
ВосставшийИзБана    10.09.2019, 11:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Держит по еврейски. Сказал, что примет закон, но не сказал, что закон будет такой корявый. Закон-то есть, но избиратели его использовать не могут. Фактически этот закон показывает узурпацию власти.
Asmo    10.09.2019, 12:25
Оценка:  0
Asmo
Тут как из пословицы "заставь дурака богу молиться..", не все желания избирателей полезны для страны, про импичмент президента это еще такое, но про отмену неприкосновенности депутатов это несусветная дурость, с кого брали пример не понятно ни в Штатах ни в ЕС до такого не додумались...
ВосставшийИзБана    10.09.2019, 11:37
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Неправильный закон. Избирают избиратели, а импичмент объявляют депутаны. Надо чтобы избиратели тоже имели право.
БЕЗУМЕЦ    10.09.2019, 12:23
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ
НАМЕРЕНИИЕ благое, но где Президент, а где избиратели Пока избиратели объявят импичмент то "рак на горі свисне". В избирателей есть свой путь, короче импичмента - Майдан.
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