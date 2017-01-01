Рябошапка объяснил, почему военная прокуратура не нужна

Военные, расследующие преступления военных, перестают быть независимыми.

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Военная прокуратура не соответствует международным стандартам, а расследовать военные преступления могут гражданские правоохранители, уверен генпрокурор Руслан Рябошапка. Об этом он сообщил УНН.

“Госбюро расследований будет расследовать эти преступления, а прокуроры гражданские будут осуществлять процессуальное руководство и потом представительство в судах”, — анонсировал он.

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В военных прокурорах нет необходимости, говорит генпрокурор. “Во-первых, это несоответствие международным стандартам, во-вторых, вообще утрачена логика существования военной прокуратуры в Украине", - считает он.

Расследование осуществляют гражданские лица - следователи ГБР, процессуальное руководство и поддержку государственного обвинения в Луганске, в Донецке, там где конфликт, осуществляют во многих случаях тоже гражданские прокуроры, пояснил он.

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"И нет никакой особенности или специфики для того, чтобы эти люди носили погоны и проходили военную службу. Прохождение военной службы означает, что эти люди теряют в своей процессуальной деятельности независимость”, - добавил Рябошапка.

Рябошапка также прокомментировал переименование ГПУ в Офис генпрокурора, которое в Научно-экспертном управлении ВР назвали юридически необоснованным.

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“Почему за границей может быть офис генерального прокурора, а в Украине — не может. Там же нет никаких правовых аргументов. И речь не идет о том, что будет генпрокурор со своим офисом”, — прокомментировал он.

Напомним, ранее Рябошапка заявил, что хочет платить зарплату прокурорам, как платят судьям.

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