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“У нас нет другого пути”: Зе ответил на петицию с требованием оставить Супрун во главе Минздрава

Комментариев: 2
Президент ответил, что на эту должность уже назначен другой специалист.
Зеленский ответил на петицию о Супрун
Зеленский ответил на петицию о Супрун
facebook.com/moz.ukr/

На сайте президента Украины появилась реакция Владимира Зеленского на петицию с требованием оставить Ульяну Супрун на должности главы Министерства здравоохранения.

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Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов поэтому Зеленский должен был отреагировать на нее.

У нас нет другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровья человека является одним из главных приоритетов развития страны. В то же время сообщаю, что постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 № 12-IX министром здравоохранения Украины назначена Зоряна Степановна Скалецкая, - сообщил президент.

Также Зеленский напомним, что 4 сентября Кабмин поддержал заявление об увольнении первого заместителя Ульяны Супрун по собственному желанию.

Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, - добавил гарант.

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Напомним, Зеленского попросили в целях экономии перенести путч на октябрь. Продюсером путча предлагают назначить Дмитрия Яроша.

 

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Теги: Зеленский, Супрун, увольнение, Минздрав
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    10.09.2019, 12:15
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Что значит "другой специалист"? Артикль хочет сказать, что Супрун - специалист? Специалист в чем? Или "другой специалист" такой же специалист как Супрун?
MNI1957    10.09.2019, 12:13
Оценка:  -2
MNI1957
вот вам и свобода,пиндосы рулят
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