“У нас нет другого пути”: Зе ответил на петицию с требованием оставить Супрун во главе Минздрава

Президент ответил, что на эту должность уже назначен другой специалист.

На сайте президента Украины появилась реакция Владимира Зеленского на петицию с требованием оставить Ульяну Супрун на должности главы Министерства здравоохранения.

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Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов поэтому Зеленский должен был отреагировать на нее.

У нас нет другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровья человека является одним из главных приоритетов развития страны. В то же время сообщаю, что постановлением Верховной Рады Украины от 29 августа 2019 № 12-IX министром здравоохранения Украины назначена Зоряна Степановна Скалецкая, - сообщил президент.

Также Зеленский напомним, что 4 сентября Кабмин поддержал заявление об увольнении первого заместителя Ульяны Супрун по собственному желанию.

Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, - добавил гарант.

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Напомним, Зеленского попросили в целях экономии перенести путч на октябрь. Продюсером путча предлагают назначить Дмитрия Яроша.

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