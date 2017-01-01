Кернес проиграл суд о переименовании проспекта в честь Жукова

Одна из главных улиц Харькова опять будет носить имя диссидента Петра Григоренко.

Харьковский окружной административный суд признал неправомерным и отменил решение Харьковского городского совета о переименовании одной из главных магистралей Харькова из проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Соответствующее решение уже появилось на сайте Единого государственного реестра судебных решений:

Признать противоправным и отменить Решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 №1667 / 19 “О рассмотрении электронной петиции“, - говорится в решении суда от 5 сентября.

Напомним, в июне разразился скандал, когда харьковский городской голова Геннадий Кернес продавил через горсовет решение о возвращении проспекту прежнего названия - имени Георгия Жукова – воспользовавшись для этого электронной петицией соответсвующего содержания, опубликованной на сайте мэрии. Ранее в рамках декоммунизации улица была переименована в честь генерала и диссидента Павла Григоренко.

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Возвращение улице имени сталинского генерала в судебном порядке обжаловали ряд политических партий и граждан.

Напомним, Кернес передумал препятствовать проведению “ХарьковПрайда“. В мэрии решили не обращаться в суди и обещали обеспечить порядок во время мероприятия.

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