Пресс-конференция Сенцова и Кольченко: Онлайн-трансляция

На мероприятие зарегистрировались почти 400 журналистов.

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Освобожденные политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после возвращения в Украину пресс-конференцию.

Трансляция началась с 12:00 10 сентября, ее ведет Радио Свобода.

Как сообщалось, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Событие позитивно отметили мировые лидеры и НАТО.

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