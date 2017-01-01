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Пресс-конференция Сенцова и Кольченко: Онлайн-трансляция

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На мероприятие зарегистрировались почти 400 журналистов.
Пресс-конференция проводится в Украинском доме
Пресс-конференция проводится в Украинском доме
Скриншот видео

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Освобожденные политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после возвращения в Украину пресс-конференцию.

 Трансляция началась с 12:00 10 сентября, ее ведет Радио Свобода.

 

Как сообщалось, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Событие позитивно отметили мировые лидеры и НАТО. 

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Теги: плен, Сенцов, Кольченко
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