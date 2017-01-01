В сентябре происходят серьезные изменения – с приходом осени начинается новый учебный год. Но скидочный сезон от роботизированных аптек продолжается.

Еще в августе фармбренды “Аптека Копейка“, “Аптека АНЦ“, “Благодия“ начали акцию “Косимо ціни“*. В сентябре роботизированные аптеки продолжают дарить покупателям скидки до 25% на различные группы товаров. В эпицентре снижения цен оказались диетические добавки, медицинские изделия и, конечно, лекарственные средства. О полном перечне специальных предложений можно узнать от провизоров аптек под брендами “Аптека АНЦ“, “Аптека Копейка“ и “Благодия“. Акция длится с 01 августа по 30 сентября 2019 года.

В роботизированных аптеках за выкладку и поиск товара отвечает не человек, а специальный помощник PharmBot. Он работает, не уставая, находит нужную упаковку за 7 секунд, не делает ошибок. Благодаря использованию PharmBot в роботизированных аптеках отсутствуют долгие очереди. На сегодня туда ходят за быстрыми и выгодными покупками для всей семьи. Акция “Косимо ціни“, которая предполагает скидку до 25% от стоимости товара, действует на территории всей Украины. Роботизированные фармбренды сделали так, чтобы покупатели в разных городах страны имели одинаковый шанс покупать необходимые товары по сниженной цене. Скидка действует, пока товар есть в наличии.

Для занятых покупателей роботизированные фармбренды предусмотрели возможность экономить время. Воспользовавшись справкой по номеру 5900, можно узнать о наличии товара, получить общую информацию, сделать предварительный заказ.

Напоминаем, роботизированные аптеки продолжают делать скидки до 30 сентября 2019 года включительно. Не откладывайте совершение покупок на последний день. Поспешите приобрести нужные гигиенические и лекарственные средства, а также другие позиции со скидками до 25%.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации, об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.