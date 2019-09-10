Безработная Надежда Савченко встала на биржу труда

Бывшая депутат и бывшая пленница Кремля, находящаяся сейчас под следствием, заявила, что не может найти работу.

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко встала на биржу труда и получила официальный статус безработной. Об этом бывшая депутатка написала на своей странице в Фейсбук.

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По словам Савченко, для нее было неожиданностью узнать, что среди СМИ вызвала фурор новость о ее поисках работы через в центр занятости. В понедельник Савченко выступила в эфире телеканала NewsOne, где она и заявила, что в данный момент не имеет работы и живет за счет своей последней депутатской зарплаты.

Еще на месяц мне хватает. Поэтому за этот месяц я пытаюсь быстро найти работу, чтобы не проживать за пенсию мамы, заработки сестры и не брать деньги где-то там, где их по закону брать нельзя, но политики берут, – заявила Савченко в эфире.

Также она пожаловалась, что человеку, находящемуся под следствием, трудно найти работу в Украине.

Напомним, СМИ показали, как Савченко отдыхала на море. Теплым тропическим курортам она предпочла хмурую Балтику.

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