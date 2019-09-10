Безработная Надежда Савченко встала на биржу труда
Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко встала на биржу труда и получила официальный статус безработной. Об этом бывшая депутатка написала на своей странице в Фейсбук.
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По словам Савченко, для нее было неожиданностью узнать, что среди СМИ вызвала фурор новость о ее поисках работы через в центр занятости. В понедельник Савченко выступила в эфире телеканала NewsOne, где она и заявила, что в данный момент не имеет работы и живет за счет своей последней депутатской зарплаты.
Еще на месяц мне хватает. Поэтому за этот месяц я пытаюсь быстро найти работу, чтобы не проживать за пенсию мамы, заработки сестры и не брать деньги где-то там, где их по закону брать нельзя, но политики берут, – заявила Савченко в эфире.
Также она пожаловалась, что человеку, находящемуся под следствием, трудно найти работу в Украине.
Напомним, СМИ показали, как Савченко отдыхала на море. Теплым тропическим курортам она предпочла хмурую Балтику.
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Мир фрактален.
Все "проблеммы" Окраины спроецированны на Н.Савченко.
Коллективное бессознательное Окраины - "аватар" Н.Савченко.
Хотя кому это интересно.
Призвала на "защиту", возвеличила, осудила, растоптала.....что дальше?