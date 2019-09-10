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Безработная Надежда Савченко встала на биржу труда

Комментариев: 7
Бывшая депутат и бывшая пленница Кремля, находящаяся сейчас под следствием, заявила, что не может найти работу.
Надежда Савченко ищет работу через биржу труда
Надежда Савченко ищет работу через биржу труда
Кадр из видео

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко встала на биржу труда и получила официальный статус безработной. Об этом бывшая депутатка написала на своей странице в Фейсбук.

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По словам Савченко, для нее было неожиданностью узнать, что среди СМИ вызвала фурор новость о ее поисках работы через в центр занятости. В понедельник Савченко выступила в эфире телеканала NewsOne, где она и заявила, что в данный момент не имеет работы и живет за счет своей последней депутатской зарплаты.

Еще на месяц мне хватает. Поэтому за этот месяц я пытаюсь быстро найти работу, чтобы не проживать за пенсию мамы, заработки сестры и не брать деньги где-то там, где их по закону брать нельзя, но политики берут, – заявила Савченко в эфире.

Также она пожаловалась, что человеку, находящемуся под следствием, трудно найти работу в Украине.

Напомним, СМИ показали, как Савченко отдыхала на море. Теплым тропическим курортам она предпочла хмурую Балтику.

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Теги: Надежда Савченко, безработный
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Комментариев (7)
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qwsdcvnm    10.09.2019, 13:51
Оценка:  +1
qwsdcvnm
Не самый плохой вариант для бывшего депутата, биржа труда. С зарплатой с последнего места работы, её не плохо будет государство содержать ещё с полгода.
qwsdcvnm    10.09.2019, 13:42
Оценка:  +3
qwsdcvnm
Как-то слабо продалась, деньги через месяц уже заканчиваются. В это конечно слабо верится.
всем_пока    10.09.2019, 13:42
Оценка:  -2
всем_пока
"Блекс и нищета" Окраинских хероев
Мир фрактален.
Все "проблеммы" Окраины спроецированны на Н.Савченко.
Коллективное бессознательное Окраины - "аватар" Н.Савченко.
Хотя кому это интересно.
Призвала на "защиту", возвеличила, осудила, растоптала.....что дальше?
T-REX2    10.09.2019, 13:11
Оценка:  0
T-REX2
у нас вакансия уборщицы открыта,можем взять
ВосставшийИзБана    10.09.2019, 13:17
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Я бы не доверил. Она вместо уборки еще и мусоров приведет.
ВосставшийИзБана    10.09.2019, 13:11
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Да кому нужно такое счастье?!
krolikoff_net    10.09.2019, 13:06
Оценка:  0
krolikoff_net
Удивительно, как ее в слуги народа не записали. По всем параметрам она подходит - врет, ненавидит Украину, ж..пу лижет россии, ну чем не слуга ?
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