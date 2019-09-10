Виноваты слухи: известны детали жестокой драки школьниц в Запорожье

Оказалось, старшеклассница решила наказать обидчиц за слухи, которые о ней распространяли.

Массовая драка школьниц в Запорожье произошла из-за слухов, которые пострадавшие девочки якобы распространяли в школе. Об этом передают Факты.

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Старшеклассница, о которой распускали слухи, решила проучить своих обидчиков с помощью кулаков. Интересно, что к распространению слухов были причастны и те юноши, которые с удовольствие лицезрели и снимали на смартфоны эту драку.

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Приятель одной из участниц драки сообщил, что объект травли не нашла другого способа заставить молчать о себе. Парень рассказал, что “под раздачу” попали и виновницы сплетен, и те, кто пытался их защитить.

На данный момент неизвестно ничего о состоянии здоровья потерпевших школьниц и о том, обращались ли стороны конфликта в правоохранительные органы.

Напомним, в Запорожье школьницы устроили кровавые разборки на камеру. Видео инцидента попало в сеть.

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