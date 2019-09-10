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"Ни один политик за 5 лет не связывался со мной" - Сенцов

Комментариев: 2
Бывший политзаключенный при этом заявил, что вопрос политической жизни для него остается открытым.
Сенцов пообещал сделать все для своего народа
Сенцов пообещал сделать все для своего народа
Facebook Олега Сенцова

Читай также: Пресс-конференция Сенцова и Кольченко: Онлайн-трансляция

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов заявил, что ни один политик не связывался с ним за 5 лет. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко, передает РБК-Украина.

По его словам, вопрос относительно его политической жизни для него остается открытым. "Конечно, так получилось, что я человек не публичный, жизнь вывела. Я чувствую ответственность перед народом и страной и буду делать все, что в моих силах для своего народа“, - заверил Сенцов.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенцов не смог купить себе одежду из-за наплыва желающих с ним сфотографироваться.

 

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Теги: Сенцов, Кольченко, политзаключенные, РФ, Украина
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Комментариев (2)
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qwsdcvnm    10.09.2019, 13:44
Оценка:  +1
qwsdcvnm
Сенцов лoх . Признайся брал у мocкалей в рот ?
T-REX2    10.09.2019, 13:24
Оценка:  0
T-REX2
угу,мы помним надю-та так же пела
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