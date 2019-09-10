"Ни один политик за 5 лет не связывался со мной" - Сенцов

Бывший политзаключенный при этом заявил, что вопрос политической жизни для него остается открытым.

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Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов заявил, что ни один политик не связывался с ним за 5 лет. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко, передает РБК-Украина.

По его словам, вопрос относительно его политической жизни для него остается открытым. "Конечно, так получилось, что я человек не публичный, жизнь вывела. Я чувствую ответственность перед народом и страной и буду делать все, что в моих силах для своего народа“, - заверил Сенцов.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенцов не смог купить себе одежду из-за наплыва желающих с ним сфотографироваться.

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