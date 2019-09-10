Сенцов высказался, хочет ли Россия мира, и назвал способ возврата в Крым

По словам Сенцова, "100 лет переговоров лучше, чем один день войны".

Кольченко и Сенцов не смогут вернуться в Крым до деоккупации полуострова скриншот

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Освобожденные из российского плена бывшие политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после возвращения в Украину пресс-конференцию. Трансляция началась с 12:00 10 сентября.

Сенцоав заверил, что Российская Федерация не хочет мира с Украиной.

“Россия хочет мира? Сколько бы волк не рядился овцой, зубы у него на месте. Не верьте.То, что происходит сейчас – началось с мая“, - отметил он.

Сенцов подчеркнул, что Россия по-прежнему не собирается освобождать оккупированные Крым и Донбасс.

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По его словам, работа по обмену заключенных велась многие годы и к ней причастна команда прошлого президента. Во время пресс-конференции в Киеве Сенцов добавил, что в один из моментов дело по обмену зашло в тупик. Сейчас же Россия и Украина делают шаги, которые могут изменить ситуацию, считает он. По словам Сенцова, “100 лет переговоров лучше, чем один день войны“.

Кольченко и Сенцов не смогут вернуться в Крым до деоккупации полуострова.

“Пока Путин там, мы не можем вернуться“, - сказал Кольченко, отметив, что пока не думал о том, переедет ли его мать в Киев.

“Возвращение возможно только на танках, - сказал Сенцов. - Не воспринимайте мои слова буквально. Но пока мы в Киеве“.

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Стоит отметить, что дочь Сенцова уже переехала в Киев. Его сын, мама и бывшая жена пока приехали в Киев в гости. Государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма.

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