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Сенцов высказался, хочет ли Россия мира, и назвал способ возврата в Крым

Комментариев: 9
По словам Сенцова, "100 лет переговоров лучше, чем один день войны".
Кольченко и Сенцов не смогут вернуться в Крым до деоккупации полуострова
Кольченко и Сенцов не смогут вернуться в Крым до деоккупации полуострова
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Освобожденные из российского плена бывшие политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после возвращения в Украину пресс-конференцию. Трансляция началась с 12:00 10 сентября.

Сенцоав заверил, что Российская Федерация не хочет мира с Украиной.

“Россия хочет мира? Сколько бы волк не рядился овцой, зубы у него на месте. Не верьте.То, что происходит сейчас – началось с мая“, - отметил он.

Сенцов подчеркнул, что Россия по-прежнему не собирается освобождать оккупированные Крым и Донбасс.

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По его словам, работа по обмену заключенных велась многие годы и к ней причастна команда прошлого президента. Во время пресс-конференции в Киеве Сенцов добавил, что в один из моментов дело по обмену зашло в тупик. Сейчас же Россия и Украина делают шаги, которые могут изменить ситуацию, считает он. По словам Сенцова, “100 лет переговоров лучше, чем один день войны“.

Кольченко и Сенцов не смогут вернуться в Крым до деоккупации полуострова.

“Пока Путин там, мы не можем вернуться“, - сказал Кольченко, отметив, что пока не думал о том, переедет ли его мать в Киев.

“Возвращение возможно только на танках, - сказал Сенцов. - Не воспринимайте мои слова буквально. Но пока мы в Киеве“.

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Стоит отметить, что дочь Сенцова уже переехала в Киев. Его сын, мама и бывшая жена пока приехали в Киев в гости. Государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма.

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Теги: Сенцоав, Кольченко, политзаключенне, плен, Россия, Крым
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Комментариев (9)
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всем_пока    10.09.2019, 13:46
Оценка:  0
всем_пока
"Каждый суслик в поле агроном"
- "каждый сиделец-патриот" на Окраине пророк, правда на час"
Про Надежду Савченко напомнить?
Антибес    10.09.2019, 13:42
Оценка:  0
Антибес
На правах антитроллинга:ники Kostos и Wtf2wtf-ники одного упоротого канадского бота-потрохососа.У этого клоуна канадского на БМ аккаунтов больше чем у бродячей собаки блох. :-)
Антибес    10.09.2019, 13:43
Оценка:  -1
Антибес
Кстати,ник Кайдаш то же один из ников этого упоротого канадского потрохососа. :-)
Кайдаш    10.09.2019, 13:42
Оценка:  -2
Кайдаш
Вот это настоящий мужик !
Антибес    10.09.2019, 13:39
Оценка:  0
Антибес
Зачем России освобождать оккупированные Донбасс и Крым,если она их успешно освободила от оккупации ещё в 2014-м...
T-REX2    10.09.2019, 13:23
Оценка:  -8
T-REX2
походу его запетушили,вот он и кукарекает
Kostos    10.09.2019, 13:27
Оценка:  +1
Kostos
Пошел наxyй, "пчеловод"
alex-zol    10.09.2019, 13:11
Оценка:  -8
alex-zol
фуфел, абсолютно бесполезная личность.
WTF2wtf    10.09.2019, 13:17
Оценка:  +4
WTF2wtf
Как дела в Донецке?
Или сбежал оттуда в поисках работы?
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