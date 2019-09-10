Зеленский собирается вот-вот распустить ЦИК - СМИ

Президент уже подготовил представление в ВР о роспуске Центризбиркома.

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Центральная избирательная комиссия будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОП уже подготовил представление президента с требованием о роспуске, сообщает со ссылкой на свои источники Zn.ua.

Формальным поводом для роспуска ЦИК, по данным издания, станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области, где была зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка.

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Иск против этого подала кандидат от "Слуги народа" Наталия Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата. При этом, по данным источников, Банковую не устраивает контроль над ЦИК в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского.

Напомним, ранее сообщалось, что партиям за выборы возместят 467 млн грн.

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