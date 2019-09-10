Зеленский собирается вот-вот распустить ЦИК - СМИ
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Центральная избирательная комиссия будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОП уже подготовил представление президента с требованием о роспуске, сообщает со ссылкой на свои источники Zn.ua.
Формальным поводом для роспуска ЦИК, по данным издания, станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области, где была зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка.
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Иск против этого подала кандидат от "Слуги народа" Наталия Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата. При этом, по данным источников, Банковую не устраивает контроль над ЦИК в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского.
Напомним, ранее сообщалось, что партиям за выборы возместят 467 млн грн.
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Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
CNSS 14 был создан 31 июля 2015 года и является административным Немедленным Улучшенным в командовании (ISIC) для судов , которые при базируется Мейпорт в Джексонвилле, штат Флорида.
ты оттуда срeшь, ублюдок пендосский?
Destroyer Squadron 14 , теперь надводный Squadron Четырнадцать (CNSS 14 или SURFRON 14), является административным Немедленным Улучшенным в командовании (ISIC) для судов , которые при базируется Мейпорт в Джексонвилле, штат Флорида.