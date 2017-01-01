Нападение на инкассаторов в Житомире: задержан один из организаторов
Сотрудники полиции задержали одного из организаторов вооруженного нападения на машину инкассаторов в Житомирской области. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
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Князев сообщил, что сейчас подозреваемый находится на допросе.
Прямо сейчас следователь проводит следственные действия, допрос подозреваемого, - заявил глава Нацполиции.
Также Князев отметил, что полицейские нашли и изъяли огнестрельное оружие, которым грабители пользовались во время вооруженного нападения на машину инкассаторов.
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Полицейские приняли необходимые меры в пяти областях страны для того, чтоб оперативно найти еще одного члена преступной группировки. Его местонахождение еще не установлено.
Напомним, в Житомире грабители обстреляли инкассаторов: объявлен план "Сирена". В результате стрельбы полицейский охраны получил ранение в ногу.
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