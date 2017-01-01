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Нападение на инкассаторов в Житомире: задержан один из организаторов

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Полиция ведет активные поиски остальных участников банды.
Задержан организатор нападения
Задержан организатор нападения
npu.gov.ua

Сотрудники полиции задержали одного из организаторов вооруженного нападения на машину инкассаторов в Житомирской области. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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Князев сообщил, что сейчас подозреваемый находится на допросе. 

Прямо сейчас следователь проводит следственные действия, допрос подозреваемого, - заявил глава Нацполиции.

Также Князев отметил, что полицейские нашли и изъяли огнестрельное оружие, которым грабители пользовались во время вооруженного нападения на машину инкассаторов.

Проводятся следственные мероприятия
Проводятся следственные мероприятия
npu.gov.ua

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Полицейские приняли необходимые меры в пяти областях страны для того, чтоб оперативно найти еще одного члена преступной группировки. Его местонахождение еще не установлено.

Изъято оружие
Изъято оружие
npu.gov.ua

Напомним, в Житомире грабители обстреляли инкассаторов: объявлен план "Сирена". В результате стрельбы полицейский охраны получил ранение в ногу.

 

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Теги: инкассаторы, нападение, полиция, Князев, организатор
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