Зеленский назначил нового главу Ровенской ОГА и дал ему первое поручение

Президент попросил нового губернатора наладить мобильную связь в регионе.

Во вторник, 10 сентября, президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ровенскую область представил нового главу Ровенской областной государственной администрации, приказ о назначении которого появился на президентском сайте еще в понедельник.

Руководить областью будет 38-летний предприниматель и спортсмен Виталий Коваль. Сразу после представления нового главы областной администрации президент дал ему первое поручение – заняться улучшением сети покрытия мобильной связи и мобильного Интернета в области, пишут “Рівненьскі новини“:

Когда мы ехали к вам из аэропорта, не было связи. Совсем. Стало спокойнее, но надо было решать вопрос. Об Интернете вовсе молчу. Я реально проблему сразу увидел - связь и Интернет в современном мире должны быть в каждом уголке Украины. Виталий, очень вас прошу, начните, пожалуйста, с этого, - обратился Зеленский к новому губернатору.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. Перед “увольнением“ президента парламент должен доказать факт преступления с его стороны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.