Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина возобновит авиасообщение с Узбекистаном после 5-летнего перерыва

Комментариев: 1
Прямые чартеры начнут курсировать по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент.
Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 757-300 и Airbus A-320
Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 757-300 и Airbus A-320
depositphotos.com

Читай также: Чартер из Ниццы сделал 5 кругов над Харьковом и улетел в сторону Киева

После пятилетнего перерыва авиасообщения между Украиной и Узбекистаном, авиакомпания Uzbekistan Airways совместно с фирмой Charter Flights Group запускает прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Рейсы стартуют с 5 октября и будут выполняться один раз в неделю, по субботам. Вылет из Ташкента в 23:55, прилет в Киев в 02:45, время полета составит 4 часа 50 минут.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 757-300 и Airbus A-320.

Читай также: Зеленский договорился о ремонте аэропорта Ивано-Франковска

Напомним, узбекский авиаперевозчик приостановил полеты в Украину в 2015 году из-за отсутствия договоренностей между авиационными властями Узбекистана и Украины относительно эксплуатации договорных авиалиний.

Как сообщалось 8 июля, в РФ назвали условия восстановления авиасообщения с Грузией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: самолет, авиасообщение, Узбекистан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
h_a_a_r_p    10.09.2019, 13:44
Оценка:  +1
h_a_a_r_p
че теперь снова через РФ летать ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь