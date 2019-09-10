Украина возобновит авиасообщение с Узбекистаном после 5-летнего перерыва

Прямые чартеры начнут курсировать по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 757-300 и Airbus A-320 depositphotos.com

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После пятилетнего перерыва авиасообщения между Украиной и Узбекистаном, авиакомпания Uzbekistan Airways совместно с фирмой Charter Flights Group запускает прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Рейсы стартуют с 5 октября и будут выполняться один раз в неделю, по субботам. Вылет из Ташкента в 23:55, прилет в Киев в 02:45, время полета составит 4 часа 50 минут.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 757-300 и Airbus A-320.

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Напомним, узбекский авиаперевозчик приостановил полеты в Украину в 2015 году из-за отсутствия договоренностей между авиационными властями Узбекистана и Украины относительно эксплуатации договорных авиалиний.

Как сообщалось 8 июля, в РФ назвали условия восстановления авиасообщения с Грузией.

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