Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Житель Донецкой области насадил на вилы парня, перепутавшего дома

Комментариев: 0
Ночью нетрезвый пострадавший хотел прийти в гости к своему товарищу, однако ошибся адресом.
Житель Донецкой области насадил на вилы парня, перепутавшего дома
© police.dn.ua
Фото 1/3
  • Пострадавшему 20 лет, он был выпивший
  • Пострадавшему 20 лет, он был выпивший
  • Пострадавшему 20 лет, он был выпивший
Житель Донецкой области насадил на вилы парня, перепутавшего дома
Пострадавшему 20 лет, он был выпивший
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В Ровно умер полицейский, которого пьяный мужчина проткнул вилами

Житель села Острое Донецкой области во время недоразумения с молодым парнем ударил его вилами, вызвав тяжелые телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские Селидовского отделения задержали подозреваемого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

“В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от работников городской больницы о том, что к ним госпитализированы 20-летнего жителя г. Горняк с проникающим ранением грудной клетки”, — сообщили в полиции.

Читай также: В Днепре преступники избили и бросили в костер мужчину

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что ночью нетрезвый пострадавший хотел прийти в гости к своему товарищу, однако ошибся адресом и зашел на территорию частного домовладения 37-летнего мужчины. Между хозяином и молодым парнем возник конфликт, в ходе которого владелец дома ударил незваного гостя вилами.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 „Умышленное тяжкое телесное повреждение“ Уголовного кодекса Украины. Таким образом правонарушитель может отправиться за решетку на срок до 8 лет. Продолжается досудебное расследование”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось в марте, в Кривом Роге полицейский наколол на вилы собаку и бросил в костер.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: вилы, травма, Донецкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь