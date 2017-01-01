Житель Донецкой области насадил на вилы парня, перепутавшего дома

Ночью нетрезвый пострадавший хотел прийти в гости к своему товарищу, однако ошибся адресом.

Пострадавшему 20 лет, он был выпивший

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Житель села Острое Донецкой области во время недоразумения с молодым парнем ударил его вилами, вызвав тяжелые телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские Селидовского отделения задержали подозреваемого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

“В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от работников городской больницы о том, что к ним госпитализированы 20-летнего жителя г. Горняк с проникающим ранением грудной клетки”, — сообщили в полиции.

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Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что ночью нетрезвый пострадавший хотел прийти в гости к своему товарищу, однако ошибся адресом и зашел на территорию частного домовладения 37-летнего мужчины. Между хозяином и молодым парнем возник конфликт, в ходе которого владелец дома ударил незваного гостя вилами.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 „Умышленное тяжкое телесное повреждение“ Уголовного кодекса Украины. Таким образом правонарушитель может отправиться за решетку на срок до 8 лет. Продолжается досудебное расследование”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось в марте, в Кривом Роге полицейский наколол на вилы собаку и бросил в костер.

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