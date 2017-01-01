"Я заслужил”: Вышинский признался, что получил награды от РФ

Главред “РИА Новости-Украина” сделал резонансное заявление.

Главный редактор издания “РИА Новости-Украина” Кирилл Вышинский признался, что его наградили в России. Об этом он сознался в ходе пресс-конференции в Москве.

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Более того, Вышинский, которого несколько дней назад отдали России по итогу взаимного обмена удерживаемыми лицами, заявил, что он заслужил часть наград, а часть - это аванс.

Я считаю, что часть я заслужил, а часть - это аванс, - заявил он.

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Он также отметил, что гордится своими наградами. Кроме того, журналист упрекнул Украине тем, что за годы работы здесь его не удостоили чести стать лауреатом ни одной премии и наград от правительства он не дождался. А Россия наградила его весьма оперативно.

От России награды получил. Ими горжусь соответственно, - добавил он.

Напомним, выданный РФ Кирилл Вышинский собрал пресс-конференцию в Москве. Главред “РИА Новости-Украина” собрал пресс-конференцию в Москве для журналистов и активистов.

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