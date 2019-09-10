Депутатов смогут обыскивать и прослушивать без санкции ВР

Рада принята изменения в УПК в первом чтении и сократила сроки рассмотрения закона во втором.

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Верховная Рада поддержала законопроект № 1009, который позволяет проводить обыски у депутатов без согласия парламента. За проголосовали 297 нардепов, передает "112 Украина".

Кроме того, парламент сократил сроки подготовки документа ко второму чтению 278 голосами нардепов.

Речь идет об обысках дома или в машине у нардепа, осмотре его личных вещей и багажа, а также доступе к переписке, телефонным разговорам и другой корреспонденции.

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По состоянию на сейчас народные депутаты неприкосновенны, провести обыски у народного избранника можно только в случае, если по представлению генпрокурора Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности.

В случае принятия законопроекта НАБУ и ГБР получат возможность еще до Нового года и снятия неприкосновенности официально снимать информацию в рамках проведения негласных следственных действий. Также НАБУ сможет нанимать негласных штатных работников.

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Документ изымает из УПК скандальные нормы о сроках досудебного расследования (так называемую "поправку Лозового"; назначения и проведения экспертизы; возможности обжаловать уведомление о подозрении.

Следственному судье и суду предлагают предоставить право не определять размер залога при избрании меры пресечения, если рассматривается тяжкое или особо тяжкое коррупционное преступление.

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Прокурору хотят позволить просить суд закрыть уголовное производство по истечению сроков давности - кроме случаев тяжкого или особо тяжкого преступления, по которым может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Устанавливается, что судебное разбирательство начинается с объявления прокурором только краткого изложения обвинительного акта. Все изъятые во время обыска вещи считаются временно изъятым имуществом.

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Напомним, президент Владимир Зеленский внес этот законопроект в Верховную Раду в первый день работы парламента нового созыва 29 августа.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Зеленский планирует в ближайшее время распустить ЦИК.

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