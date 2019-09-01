Украинские военнослужащие в Турции осваивают новые беспилотники для ВСУ

После обучения украинские военнослужащие будут использовать эти БПЛА на Донбассе.

Группа военнослужащих Воздушных Сил Украины прибыла в турецкий Кешан для обучения по программе подготовки специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотных авиакомплексов “Bayraktar TB2“. Об этом сообщает информагентство Минобороны “АрміяInform“.

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По информации командования Воздушных Сил, украинцы пройдут трехнедельный курс обучения. Параллельно в Кешане уже обучаются около 30 будущих инструкторов, техников, операторов БПЛА, специалистов терминала наземных данных и станции наземного контроля БПАК.

Кроме них сейчас в Турции также находятся преподаватели и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени И. Кожедуба. Это поможет военному вузу модернизировать свою учебную программу и начать готовить специалистов на новые типы вооружений.

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Обучение украинских военных является частью контракта на поставку украинской армии турецких БПЛА “Bayraktar TB2“ и происходит на учебно-производственной базе производителя беспилотников - компании “Baykar Machine“.

Напомним, украинские морпехи отправились на учения в Румынию. Планируется отработка совместных действий в составе многонациональной батальонной группы сил Черноморского региона.

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