Сенцов: У меня никогда не было российского паспорта
Бывший узник Кремля Олег Сенцов, который недавно вернулся из российской тюрьмы в рамках взаимного обмена заключенными, рассказал, что у него никогда не было российского паспорта.
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Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве, которую провели сегодня, сентября.
Сенцов напомним, что в 2014 году после оккупации Россией Крыма можно было написать отказ от гражданства страны-оккупанта. В противном случае российский паспорт был выдан автоматически.
Я не собирался в этом участвовать. Соответственно, когда я оказался в плену в тюрьме, они пытались этим воспользоваться. Нам пытались сделать, чтобы мы получили российские паспорта. У меня не было российского паспорта никогда, - заявил Сенцов.
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Напомним, Сенцов высказался, хочет ли Россия мира, и назвал способ возврата в Крым. По словам Сенцова, "100 лет переговоров лучше, чем один день войны".
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