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Сенцов: У меня никогда не было российского паспорта

Комментариев: 12
По словам Сенцова, в тюрьме им предлагали гражданство РФ.
Сенцов никогда не имел российского паспорта
Сенцов никогда не имел российского паспорта
УНИАН

Бывший узник Кремля Олег Сенцов, который недавно вернулся из российской тюрьмы в рамках взаимного обмена заключенными, рассказал, что у него никогда не было российского паспорта.

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Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве, которую провели сегодня,  сентября.

Сенцов напомним, что в 2014 году после оккупации Россией Крыма можно было написать отказ от гражданства страны-оккупанта. В противном случае российский паспорт был выдан автоматически.

Я не собирался в этом участвовать. Соответственно, когда я оказался в плену в тюрьме, они пытались этим воспользоваться. Нам пытались сделать, чтобы мы получили российские паспорта. У меня не было российского паспорта никогда, - заявил Сенцов.

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Напомним, Сенцов высказался, хочет ли Россия мира, и назвал способ возврата в Крым. По словам Сенцова, "100 лет переговоров лучше, чем один день войны".

 

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Теги: пресс-конференция, паспорт РФ, Сенцов, гражданство
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Комментариев (12)
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ПАТРИОТ    10.09.2019, 15:00
Оценка:  -4
ПАТРИОТ
Да, действительно - "...Нам пытались сделать" это эпично и на слова образованного человека никак не похоже!
Ira0956    10.09.2019, 14:58
Оценка:  -4
Ira0956
"2014 году после оккупации Россией Крыма можно было написать отказ от гражданства страны-оккупанта. В противном случае российский паспорт был выдан автоматически" - это наглая ложь!
МаюРацию    10.09.2019, 14:45
Оценка:  -2
МаюРацию
можно было написать отказ от гражданства страны-оккупанта. В противном случае российский паспорт был выдан автоматически.(с) От жеж брехун! Прям гонялись за каждым крымчанином и заставляли брать паспорт
Кырмызы_вэ_бейаз    10.09.2019, 14:27
Оценка:  -2
Кырмызы_вэ_бейаз
Про отсутствие у него израильского паспорта Сенцов не говорит... Но, израильский паспорт ведь не считается?
WTF2wtf    10.09.2019, 14:30
Оценка:  0
WTF2wtf
Не коси под дебила полного.
Крым захватил Израиль и выдавал там свои паспорта?
Израиль устраивал тупой цирк под названием "суд" над ним, как над своим гражданином?

Путинским ботам только и остается, что под дебилов постоянно косить, как их презик ботоксный?
ПНХ    10.09.2019, 14:54
Оценка:  -4
ПНХ
хватит жрать каптагон и запивать гледом, хyйло многостаночное! у тебя итак гoвно в башке и одни и те же высeры постоянно))))
WTF2wtf    10.09.2019, 15:05
Оценка:  +3
WTF2wtf
Чего истерит конченый НАЦИСТ и УБИЙЦА "Nikolas_Adver" (сейчас ник исправило на "ПНХ" ) ,
многократно хваставшийся личным участием в убийствах украинцев???

Нахyй пшел, ублюдок, которому даже амнистия не светит!
Krotol2    10.09.2019, 14:25
Оценка:  -5
Krotol2
Где это террористам предлагают паспорт своей страны )))))) Вот же свистун
Кырмызы_вэ_бейаз    10.09.2019, 14:15
Оценка:  -4
Кырмызы_вэ_бейаз
!!! "...Нам пытались сделать, чтобы мы получили российские паспорта."

Неужели кто-то верит, что это косноязычное существо может быть режиссёром???
Сливной_Бачок    10.09.2019, 14:22
Оценка:  +3
Сливной_Бачок
Оливер Стоун. Путя. Мертвечук. Давайте поможем найти Даше моск у режиссера Стоуна.
Кырмызы_вэ_бейаз    10.09.2019, 14:28
Оценка:  -2
Кырмызы_вэ_бейаз
Оливера Стоуна знаю, эксцентричный человек. Но, кто такие Путя и Мертвечук? Ваши активные сексуальные партнёры?
WTF2wtf    10.09.2019, 14:32
Оценка:  0
WTF2wtf
Путя - это кремлевское Хyйло имелось ввиду, глава оккупантов?
То, что Оливеру Стоуну парило видео работы америкосов с Апачей в Афгане, типо россияне в Сирии?
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