Эксперты из США помогут Украине стать неуязвимой для газового шантажа со стороны РФ

Будет принят ряд мер, которые сделают Украину менее чувствительной к угрозам перебоев в газоснабжении.

Министерство энергетики США направило в Украину группу экспертов, которые помогут разработать план действий для обеспечения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства США в Украине.

Читай также: Украинская ГТС готовится к реверсным поставкам газа

Как отмечается в сообщении, экспертная команда поможет украинским властям избавить государство от уязвимости перед угрозами перебоев в поставках энергоносителей из России. Делегаты помогут оценить существующие взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах экономики, а также посодействуют в создании основ для скоординированного реагирования на дефицит энергии.

Напомним, переговоры по транзиту газа через украинскую ГТС состоятся 19 сентября. В переговорах будут участвовать трое – Украина, Россия и Евросоюз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.