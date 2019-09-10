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Эксперты из США помогут Украине стать неуязвимой для газового шантажа со стороны РФ

Комментариев: 8
Будет принят ряд мер, которые сделают Украину менее чувствительной к угрозам перебоев в газоснабжении.
США помогут Украине защититься от газового шантажа России
США помогут Украине защититься от газового шантажа России
Фото пресс-службы Нафтогаза

Министерство энергетики США направило в Украину группу экспертов, которые помогут разработать план действий для обеспечения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства США в Украине.

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Как отмечается в сообщении, экспертная команда поможет украинским властям избавить государство от уязвимости перед угрозами перебоев в поставках энергоносителей из России. Делегаты помогут оценить существующие взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах экономики, а также посодействуют в создании основ для скоординированного реагирования на дефицит энергии.

Напомним, переговоры по транзиту газа через украинскую ГТС состоятся 19 сентября. В переговорах будут участвовать трое – Украина, Россия и Евросоюз.

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Теги: США, эксперт, поставки газа, отопительный сезон
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Комментариев (10)
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bolbos    10.09.2019, 15:30
Оценка:  0
bolbos
это очень важно перед заключением договора по транзиту газа между рф и Украиной. все обходные пути не будут готовы к началу 20 года, вопрос сможет ли использовать этот козырь Зе
Коляка    10.09.2019, 14:46
Оценка:  +2
Коляка
Так смішно, аж плакати хочеться. Ці шакали нічого просто так не роблять!
Зорян_и_Шкиряк    10.09.2019, 14:36
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Спасение страны - это закупка американского угля, американского газа, американского металла и американской пшеницы. Неужели не понятно?!
"Ничего! Мой народ выдержит и это!"
alex-zol    10.09.2019, 14:35
Оценка:  +3
alex-zol
Ща научат, как свой газ через польшу покупать))))))
Krotol2    10.09.2019, 14:27
Оценка:  +2
Krotol2
Эти точно помогут так что копыта отбросим ))))))
Кайдаш    10.09.2019, 14:17
Оценка:  -6
Кайдаш
А чё - своих экспертов страна не взрастила??? По-моему, это мы должны экспертов противодействия интригам РФ по всем странам рассылать. Пять лет опята "братской любви с РФ" имеется...
Кайдаш    10.09.2019, 14:18
Оценка:  -5
Кайдаш
..опыта...
Кырмызы_вэ_бейаз    10.09.2019, 14:26
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
Они же, гады такие, нас целыми десятилетиями приучали к почти бесплатному газу! С Украины Россия брала по 16 долларов за 1000 кубов, нет. чтобы сразу влупить как европейцам по 350 долларов!
Дром    10.09.2019, 15:00
Оценка:  +1
Дром
Это когда ж Россия нам газ по 16 долларов продавала?
Asmo    10.09.2019, 15:17
Оценка:  +1
Asmo
каждый день в программе Киселева продает )
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