“Не имею права”: Зеленский ответил, хочет ли закрыть NewsOne

Президент пообещал не вмешиваться в работу СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос касательно дальнейшей судьбы телеканала NewsOne, который Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обвинил в “разжигании вражды”.

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Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Ровенскую область, передает Depo.ua.

Президента спросили, будет ли он закрывать телеканал NewsOne. На что он ответил, что не собирается вмешиваться в работу средств массовой информации и закрывать каналы. Это не в его правилах и компетенции.

Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы. Не имею права, не имею полномочий, - сказал Зеленский.

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Также президент заявил, что уважает все телеканалы и лично он выступает за свободу слова.

Напомним, Нацсовет решил через суд аннулировать лицензию NewsOne. Решение касательно лицензии NewsOne принято.

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