Прокурор Крыма Гюндуз Мамедов: Раскрыто убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова

Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым раскрыто похищение и умышленное убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова, сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

“Во время проведения досудебного расследования установлено, что в начале марта 2014 года Решат Аметов, демонстрируя свою проукраинскую позицию, не признавая оккупацию полуострова, вышел на одиночный пикет к зданию Совета Министров АР Крым в г. Симферополь. Именно оттуда его похитили трое “самообороновцев“ и отвезли в штаб незаконного вооруженного формирования. Через две недели тело убитого и замученного Аметова были обнаружены в Белогорском районе АР Крым“, - отметил Гюндуз Мамедов.

Следствием установлено, что похищение было совершено двумя участниками незаконного вооруженного формирования “самооборона Крыма“ под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил РФ, который в дальнейшем участвовал в боевых действиях на востоке Украины и в апреле 2014 года совершил аналогичное преступление.

По результатам расследования, прокуратура АР Крым совместно со следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополь сообщили о подозрении 3 упомянутым лицам по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

Подозреваемые объявлены в международный розыск.

Напомним, 15 марта 2014 года тело Решата Аметова было обнаружено в поле возле с. Земляничное Белогорского района АР Крым с внешними признаками насильственной смерти.

В 2017 году указом Президента Украины Решату Аметову присвоено звание Героя Украины посмертно.