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РФ должна вернуть еще и захваченные украинские корабли - Полозов

Комментариев: 5
Адвокат освобожденных моряков напомнил, что Международный трибунал принял решение не только по военнопленным морякам, но и по кораблям.
Полозов напомнил РФ о захваченных украинских катерах
Полозов напомнил РФ о захваченных украинских катерах
Facebook Николая Полозова

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В рамках решения Международного трибунала по морскому праву РФ обязана вернуть Украине катера “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“, захваченные вместе с 24 моряками в Керченском проливе. Об этом адвокат освобожденных моряков Николай Полозов заявил в интервью УНН.

“В рамках решения трибунала корабли еще не возвращены, соответственно, переговорный процесс по этому вопросу должен продолжаться", - отметил он.

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"Что касается более широких аспектов, это вопрос более политический, нежели юридический, и, действительно, я думаю, пока не будут возвращены корабли, трибунал не будет удовлетворен“, - сказал Полозов.

Напомним, 7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. 

Ранее также сообщалось, что освобожденный моряк в госпитале сделал предложение девушке.

 

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Теги: моряки, корабли, Азов, захват, РФ, Украина
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Комментариев (5)
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Коляка    10.09.2019, 14:58
Оценка:  0
Коляка
хватит нести ересь... никто ничего не вернёт
Via_dolorosa    10.09.2019, 15:07
Оценка:  +2
Via_dolorosa
вместе с Крымом будете возвращать ???
Woodbrother    10.09.2019, 15:15
Оценка:  0
Woodbrother
Вместе с Крымом россия вернет корабли и еще и репарации заплатит.
Ira0956    10.09.2019, 14:53
Оценка:  +2
Ira0956
Два абсолютно разных человека
Смотрели, как танцует в парке дождь…
Один сказал, что дождь – сердечный лекарь,
Другой, что дождь – вода, а чувства – ложь.
Woodbrother    10.09.2019, 14:43
Оценка:  -2
Woodbrother
Ничего рассейские фашистики не вернут. Не для того они воровали.
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