РФ должна вернуть еще и захваченные украинские корабли - Полозов

Адвокат освобожденных моряков напомнил, что Международный трибунал принял решение не только по военнопленным морякам, но и по кораблям.

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В рамках решения Международного трибунала по морскому праву РФ обязана вернуть Украине катера “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“, захваченные вместе с 24 моряками в Керченском проливе. Об этом адвокат освобожденных моряков Николай Полозов заявил в интервью УНН.

“В рамках решения трибунала корабли еще не возвращены, соответственно, переговорный процесс по этому вопросу должен продолжаться", - отметил он.

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"Что касается более широких аспектов, это вопрос более политический, нежели юридический, и, действительно, я думаю, пока не будут возвращены корабли, трибунал не будет удовлетворен“, - сказал Полозов.

Напомним, 7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка.

Ранее также сообщалось, что освобожденный моряк в госпитале сделал предложение девушке.

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