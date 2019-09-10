Под Черкассами депутат пытался изнасиловать парня, - СМИ

Молодого человека напоили алкоголем и снотворным.

В одном из сел Черкасской области депутат сельского совета пытался изнасиловать 22-летнего парня. Об этом сообщает местное издание Вичерпно, ссылаясь на информацию соцсетей.

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По предварительной информации, депутат пригласил к себе в гости молодого парня из райцентра. Он напоил его снотворным и алкоголем, затем пытался изнасиловать молодого парня, который практически потерял сознание.

Местные жители говорят, что у мужчины нетрадиционная сексуальная ориентация. Местных мужчин он не домогался, поскольку те могут его избить. Есть информация о том, что это не первый случай подобного характера.

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К счастью, парню удалось сбежать из дома насильника. Ему помогли местные жители. Родители молодого человека после инцидент приехали к нему домой и повыбивали все окна.

Напомним, водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге в Черкассы. Подруга потерпевшей рассказала детали журналистам.

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