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Под Черкассами депутат пытался изнасиловать парня, - СМИ

Комментариев: 2
Молодого человека напоили алкоголем и снотворным.
Парня напоили водкой со снотворным
Парня напоили водкой со снотворным
depositphotos.com

В одном из сел Черкасской области депутат сельского совета пытался изнасиловать 22-летнего парня. Об этом сообщает местное издание Вичерпно, ссылаясь на информацию соцсетей.

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По предварительной информации, депутат пригласил к себе в гости молодого парня из райцентра. Он напоил его снотворным и алкоголем, затем пытался изнасиловать молодого парня, который практически потерял сознание.

Местные жители говорят, что у мужчины нетрадиционная сексуальная ориентация. Местных мужчин он не домогался, поскольку те могут его избить. Есть информация о том, что это не первый случай подобного характера.

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К счастью, парню удалось сбежать из дома насильника. Ему помогли местные жители. Родители молодого человека после инцидент приехали к нему домой и повыбивали все окна.

Напомним, водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге в Черкассы. Подруга потерпевшей рассказала детали журналистам.

 

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Теги: изнасилование, парень, депутат, Черкасская область
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Комментариев (1)
ЛаптиВверх    10.09.2019, 15:20
Оценка:  +1
ЛаптиВверх
А где "легендарная" полиция???
Woodbrother    10.09.2019, 15:12
Оценка:  +1
Woodbrother
Слуги народа шалят.
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