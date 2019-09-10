Необычный кортеж Зеленского комментируют пользователи сети

Также глава государства оригинально высказался во время встречи со студентами в Остроге .

Читай также: Зеленский пошутил о работе органов власти

В сети показали видео, на котором запечатлен скромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Ровенскую область.

Ролик в сети опубликовала журналист Виктория Мамотюк.

“Из всех президентов, впервые вижу такой кортеж - навстречу едут фуры, дороги не перекрыты, разгоняющие авто отсутствуют, без мигалок, стражей порядка на дороге нет, менты не бегают с намыленными задницами - Владимир Зеленский едет в Острог“, - пишет Мамотюк.

Стоит отметить, что во время визита в Ровенскую область Зеленский также отличился во время встречи со студентами в Остроге - он оригинально прокомментировал свое отношение к проблеме деятельности собственников незаконных АЗС.

Читай также: “Троллинг СМИ из ОП“: Бердинских рассказала, откуда получила фейк об отставке Богдана

“Прекратите это делать в ближайшие дни потому что за это будем... Мы будем не просто тщательно следить, а... Пользуясь своим настроением и тем, что не могу в университете нецензурно говорить, поэтому скажу так - будем тщательно следить и ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине“, - сказал президент во время пресс-конференции.

Как сообщалось 17 июля, президент Владимир Зеленский во время посещения Николаева пообщался с главой Николаевского облсовета Викторие Москаленко по поводу того, кто из них малорос, а кто украинец.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram