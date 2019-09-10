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Необычный кортеж Зеленского комментируют пользователи сети

Комментариев: 2
Также глава государства оригинально высказался во время встречи со студентами в Остроге .
Президент посещает Ровенскую область
Президент посещает Ровенскую область
скриншот

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В сети показали видео, на котором запечатлен скромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Ровенскую область. 

Ролик в сети опубликовала журналист Виктория Мамотюк.

“Из всех президентов, впервые вижу такой кортеж - навстречу едут фуры, дороги не перекрыты, разгоняющие авто отсутствуют, без мигалок, стражей порядка на дороге нет, менты не бегают с намыленными задницами - Владимир Зеленский едет в Острог“, - пишет Мамотюк.

Стоит отметить, что во время визита в Ровенскую область Зеленский также отличился во время встречи со студентами в Остроге - он оригинально прокомментировал свое отношение к проблеме деятельности собственников незаконных АЗС.

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“Прекратите это делать в ближайшие дни потому что за это будем... Мы будем не просто тщательно следить, а... Пользуясь своим настроением и тем, что не могу в университете нецензурно говорить, поэтому скажу так - будем тщательно следить и ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине“, - сказал президент во время пресс-конференции.

Как сообщалось 17 июля, президент Владимир Зеленский во время посещения Николаева пообщался с главой Николаевского облсовета Викторие Москаленко по поводу того, кто из них малорос, а кто украинец.

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Теги: кортеж, Зеленский, президент, Ровенская область
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Комментариев (2)
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Woodbrother    10.09.2019, 15:14
Оценка:  -1
Woodbrother
Где велдосипед ??????? Люди не голосовали за бронированные членовозы. Люди голосовали за клоуна на велосипеде.
sv_sim    10.09.2019, 15:19
Оценка:  0
sv_sim
ну так в чем дело, садись в седло и крути педали, и будет нам клоун на велосипеде
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