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Под Ровно обстреляли авто и дом председателя ОТГ

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Злоумышленник произвел четыре выстрела.
Под Ровно обстреляли авто и дом председателя ОТГ
© facebook.com/police.in.Rivne.region
Фото 1/3
  • С места происшествия полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7,62 мм
  • С места происшествия полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7,62 мм
  • С места происшествия полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7,62 мм
Под Ровно обстреляли авто и дом председателя ОТГ
С места происшествия полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7,62 мм
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Ночью 10 сентября неизвестные обстреляли автомобиль и дом председателя Малинской ОТГ Ровенской области.

Об этом сообщает департамент коммуникации полиции области.

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Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный произвел четыре выстрела в направлении хозяйства 44-летнего жителя Малинска, председателя ОТГ, два из которых попали в стекло автомобиля Renault Scenic, остальные - в дом.

В помещении находились супруги и трое их детей: 6-ти, 13-ти и 18 лет. Никто из них не пострадал.

С места происшествия полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7,62 мм и обломки деформированной пули.

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Следователи Березновского отделения полиции устанавливают обстоятельства происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщалось 5 сентября, в Тернополе усилили меры безопасности из-за покушения на ректора - в результате взрыва он и его супруга получили серьезные травмы.

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Теги: Ровенская область, нападение, стрельба, ОТГ
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